Магазины шуб в Греции сообщили о закрытии из-за антироссийских санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Магазины шуб в греческом городе Кастория, где меховая промышленность является основной отраслью экономики, сообщили о закрытии из-за санкций против России, сообщает Reuters.

Отмечается, что Россия являлась одним из основных импортеров их продукции. Бизнесмен Антонис Дисиос подчеркнул, что в настоящее время Кастория переживает худшие времена. Он заявил, что Европейский союз должен исключить мех из антироссийских санкций.

Как писал сайт KP.ru, Афины заплатили высокую цену за санкции Европейского союза, которые были введены против Москвы. Такое заявление сделал первый замглавы Министерства иностранных дел Греции Мильтиадис Варвициотис в ходе встречи с украинским послом Сергеем Шутенко, указав на резкое сокращение экспорта из России.

Ранее сообщалось, что один из крупнейших в Великобритании заводов по производству азотных удобрений Ince закрылся в связи с высокими ценами на энергоносители. Компания не имела возможности продолжать работу в связи с рекордно высокими ценами на газ и с уровнем налогообложения на охрану окружающей среды.