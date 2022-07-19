Один человек погиб и четверо получили ранения в результате стрельбы в центре Парижа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Один человек погиб, четверо пострадали при стрельбе в баре в 11-м округе Парижа, сообщил мэр округа Франсуа Воглен.

"В результате перестрелки этим вечером в баре Chicha на rue Popincourt в 11-м округе Парижа только что погиб человек, ещё четверо получили ранения. На данном этапе остаются неясными мотивы этого варварского акта", - написал он в соцсетях. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, один из нападавших задержан, второй скрылся с места происшествия.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу у больницы в Париже. Нападавший ранил двух человек и скрылся. Ранения тогда получили мужчина и женщина. Стрельба произошла около больницы в 16 округе французской столицы. По некоторым данным, один из раненых погиб.

Накануне четыре человека погибли, двое были ранены в результате стрельбы в американском торговом центре в штате Индиана. По предварительным данным, огонь по людям открыл один из посетителей. Он принес с собой винтовку с несколькими магазинами и начал стрелять. Очевидцы утверждают, что слышали 20-30 выстрелов.