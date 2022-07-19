Депутат бундестага Шмидт призвал правительство Германии отменить антироссийские санкции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат бундестага Евгений Шмидт заявил, что Евросоюз не смог добиться желаемого результата от антироссийских санкций. По его словам, из-за их неэффективности рестрикции необходимо отменить.

"Эффект бумеранга от неудачных санкций против России отчетливо ощущается в Германии. Это заметно по взрыву цен на энергоносители и продукты питания. Мы находимся в ужасном энергетическом кризисе, в то время как ведущие политические деятели не знают, как с этим бороться. Что произойдет, если вскоре газ перестанет поступать из России?", - написал он в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что Германию вскоре может ждать экономический крах, "если власти продолжат проводить совершенно бездумную внешнюю политику".

Ранее газета Bild написала, что ради избавления от "энергетической зависимости" от России немцам стоит пересмотреть правила личной гигиены, реже ходить в душ и не использовать мыло. До этого министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир обратился к гражданам страны с призывом потреблять меньше мяса ради "борьбы" с Россией.

Как писал сайт kp.ru, власти Германии готовятся к тому, что Россия не станет полностью возобновлять поставки газа в Европу по "Северному потоку" после планового обслуживания газопровода.