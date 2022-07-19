На встрече G20 возникла очередь на переговоры с Лавровым Фото: Алексей БУЛАТОВ

Посол России в Индонезии Людмила Воробьева сообщила, что на министерской встрече G20 на двусторонние встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым выстроилась очередь из глав делегаций стран, кроме участниц G7.

"<...> кстати говоря, ни о какой "изоляции" России не может быть речи, просто потому что была очередь на двусторонние встречи с министром, так что было очень сложно всех желающих включить в график", - сказала она РИА Новости.

Как ранее писал сайт KP.ru, после выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова выступления на Генассамблее ООН к нему выстроилась огромная очередь из желающих пообщаться. При этом, зал, в котором Лавров позднее дал пресс-конференцию, также был полностью заполнен.

Напомним, власти России предварительно уведомили Индонезию о намерении президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите «Большой двадцатки», который пройдет в ноябре этого года на острове Бали. Формат участия российского лидера в саммите пока уточняется. Ранее в Кремле подтвердили участие Путина в саммите G20.