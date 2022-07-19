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Политика19 июля 2022 4:25

Bloomberg: ВВП Евросоюза сократится на 1,5% без поставок газа из России

В ЕК полагают, что если зима не будет холодной, то снижение можно уменьшить до 0,4-1%
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
ВВП Евросоюза неизбежно снизится без поставок российского газа

ВВП Евросоюза неизбежно снизится без поставок российского газа

Фото: REUTERS

Прекращение поставок российского газа неизбежно приведет к снижению ВВП Евросоюза, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на выводы Еврокомиссии (ЕК).

В зависимости от обстоятельств, оно может составить от 0,4% до 1,5%. Худший вариант предполагает холодную зиму и отсутствие действий Брюсселя для смягчения последствий.

При этом, если зима не будет холодной, то снижение можно уменьшить до 0,4-1%. При этом наилучшего показателя получится добиться, если своевременно принять меры по снижению потребления голубого топлива, говорится в заключении ЕК.

В связи с этим чиновники Евросоюза готовят рекомендации для смягчения последствий на случай гипотетической остановки поставок газа из России.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Федерального сетевого агентства (входит в минэкономики Германии) Клаус Мюллер признал, что страна не переживет зиму без российского газа.

Напомним, агентство Bloomberg выпустило статью с заголовком "Рынки планируют сценарии конца света, если Россия отключит газ", в которой говорится, что у Евросоюза нет альтернативы российским углеводородам. К такому выводу пришли опрошенные журналистами эксперты.