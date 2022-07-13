Bloomberg: Европа готовится к "концу света" в случае остановки поставок газа из России

Без российского газа Европу ждет "конец света", утверждают западные эксперты Фото: REUTERS

Агентство Bloomberg выпустило статью с заголовком "Рынки планируют сценарии конца света, если Россия отключит газ", в которой говорится, что у Евросоюза нет альтернативы российским углеводородам. К такому выводу пришли опрошенные журналистами эксперты.

По их оценке, такое развитие событий вызовет "всеобщий шок" в странах Центральной Европы и сильно ударит по остальным странам Европейского союза. Европейцам попросту не хватит их запасов газа на зиму, опасаются аналитики.

В таких условиях единственное, что остается Европе – это нормирование потребления голубого топлива, что в свою очередь спровоцирует экономический кризис.

Европейские Центробанки могут попытать улучшить ситуацию за счет дополнительного финансирования, но инфляция в ЕС и так уже достигла десятилетних максимумов. Поступления на рынок больших объемов денег только еще сильнее разгонит этот процесс, утверждают эксперты.

Дополнительные угрозы исходят от слабеющего на фоне энергетического кризиса евро, что делает для Европы и без того дорогие энергоносители еще дороже.

Как ранее писал сайт kp.ru, вице-премьер Румынии Келемен Хунор выразил мнение, что странам Евросоюза придется заплатить, пожалуй, самую большую цену за санкции против России, так как приближается "самая суровая зима" за последние полвека.

Напомним, британский обозреватель Рейчел Миллард спрогнозировал, что прекращение поставок российского газа нанесет удар по домохозяйствам и производству в странах Евросоюза и приведет к величайшему энергетическому шоку в истории континента.