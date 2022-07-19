Власти Херсонской области призвали Киев забыть о регионе

Кирилл Стремоусов призвал Киев забыть о Херсонской области Фото: REUTERS

Киевскому режиму следует забыть про Херсонскую область. Об этом заявил РИА Новости заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов.

"Киеву стоит забыть Херсонскую область и никогда не вспоминать, особенно в каких-то фантазиях, что будут освобождать, о ночи бандеровцев в Херсоне и прочее, все это невозможно", - подчеркнул Стремоусов.

Замглавы администрации региона добавил, что уже идет подготовка к референдуму о вхождении в состав России. Он также напомнил, что уже тысячи херсонцев получили российское гражданство.

Как ранее писал сайт kp.ru, Кирилл Стремоусов заявил, что референдум о вхождении в состав России в регионе планируется провести осенью 2022 года.

По его словам, на территории региона ведутся работы по восстановлению социально-экономического благополучия населения, началась выплата пенсий и пособий, в оборот введены рубли, начался прием документов у жителей на получение российского гражданства.