Западные торговые сети потеряют порядка 800 млн долларов в случае ухода из России

Уходящие из России компании несут значительные убытки Фото: REUTERS

Убытки зарубежных одежных сетей, приостановивших работу в России, в случае их полного ухода, по самым скромным оценкам, составят порядка 800 млн долларов. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на оценку двух представителей аудиторских компаний, которые занимались изучением этого вопроса по заказу данных сетей.

Так только сеть H&M, объявившая о прекращении деятельности в России, списывает около 190 млн долларов, что следует из официального заявления компании.

При этом убытки западных компаний окажутся еще больше, если они не смогут распродать товарные остатки и удачно для себя решить вопрос с разрывом действующих долгосрочных контрактов на аренду площадей.

Кроме того, российские партнеры этих компаний уже подали несколько исков в суд с требованием компенсировать недополученную прибыль, что произошло из-за приостановки деятельности иностранных брендов. В первую очередь речь идет о владельцах торговых площадей, которые арендовались брендами.

Издание уточняет, что на данный момент общий объем уже полученных исковых требований составляет 2,3 млрд рублей.

Как ранее писал сайт kp.ru, Йельский университет подсчитал, что западные компании понесли убытки на сумму более 59 млрд долларов из-за ухода из России.

Ученые уточнили, что некоторые западные предприятия только на подготовительной стадии к уходу из России понесли серьезные убытки. Например, британская компания BP потеряла порядка 25,5 млрд долларов, из которых 13,5 млрд долларов приходятся на акции "Роснефти".

Напомним, шведская телекоммуникационная компания Ericsson в результате ухода из России потеряла 1,2 млрд крон (130 млн долларов). Об этом рассказал гендиректор компании Берье Экхольм.