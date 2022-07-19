Медведев назвал США спонсором международного терроризма

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты становятся спонсором международного терроризма, поставляя оружие на Украину. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во вторник, 19 июля 2022 года.

"Поставляемое сейчас в Малороссию американское оружие будет расползаться по рукам разномастных преступников по всему миру, - написал Медведев в своем телеграм-канале. - Точнее, уже вовсю расползается. Причём под "крышей" администрации и спецслужб США".

Политик подчеркнул, что подобная деятельность Вашингтона приведет у тому, что у "террористов и радикалов будет больше смертоносных типов военной техники".

Медведев также предложил подумать над созданием особого международного органа, который будет заниматься расследованием случаев обнаружения американского вооружения в той или иной точке мира.

Как ранее писал сайт kp.ru, Совет Европейского союза достиг политического решения о предоставлении Киеву пятой партии военной помощи в размере 500 млн евро. Такое заявление в понедельник, 18 июля, сделал глава Евросовета Шарль Мишель, уточнив, что теперь общий объем выделенных из Европейского фонда мира средств на поставки вооружения Украине составляет 2,5 млрд евро.

Напомним, два миллиарда евро, которые были выделены Европейским союзом на поставки вооружения Украине из Европейского фонда мира, были рассчитаны на семь лет, однако эти средства потратили за пять месяцев. Об этом сообщили во внешнеполитической службе Европейского союза.