Песков заявил, что Путин не будет обсуждать закупку беспилотников с президентом Ирана

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин не планирует обсуждать покупку беспилотников с иранским лидером Ибрахимом Раиси. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в среду, 13 июля 2022 года.

При этом официальный представитель Кремля уточнил, что у него нет комментариев по поводу сообщения Вашингтона о том, что Российская Федерация якобы рассматривает вариант покупки беспилотных летательных аппаратов у Ирана.

Как ранее писал сайт kp.ru, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Иран планирует передать России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, Дмитрий Песков подтвердил информацию о визите Владимира Путина в Иран. Глава государства прибудет в Тегеран 19 июля 2022 года.