Песков отреагировал на заявления Минобороны Украины о планах по уничтожению Черноморского флота Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во вторник, 19 июля, сказал, что заявления Министерства обороны Украины о планах по уничтожению Черноморского флота РФ и возвращению Крыма только подтверждают оправданность специальной военной операции, которую проводит Москва.

«Подобные заявления, которые содержат притязания на российскую территорию, лишний раз говорят о правильности и абсолютной оправданности специальной военной операции, ибо только такими средствами можно избавить Украину от подобных представителей руководства», - приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Заместитель главы Министерства обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью британской газете The Times заявил, что украинские военные в состоянии уничтожить Черноморский флот РФ, а также отвоевать Крым, если западные страны поставят Киеву дальнобойные ракеты. По его словам, «рано или поздно» Вооруженные силы Украины атакуют российский флот. Замминистра также предложил России «оставить Крым, если хочет остаться страной».

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