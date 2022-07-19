Замминистра обороны Украины пригрозил потопить Черноморский флот и отвоевать Крым

В Минобороны Украины грозятся уничтожить Черноморский флот и захватить Крым Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель главы минобороны Украины Владимир Гаврилов считает, что украинские военные в состоянии уничтожить Черноморский флот России и забрать Крым, если Запад поставит Киеву дальнобойные ракеты. Соответствующее заявление замминистра сделал в интервью британской газете The Times.

Гаврилов подчеркнул, что "рано или поздно" Вооруженные силы Украины атакуют российский флот. Замглавы Минобороны также предложил России "оставить Крым, если хочет остаться страной".

Как ранее писал сайт kp.ru, секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев получит дальнобойные ракеты для американских ракетных систем залпового огня (РСЗО) на колесном шасси HIMARS.

Напомним, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что Соединенные Штаты становятся спонсором международного терроризма, поставляя оружие на Украину. Политик подчеркнул, что подобная деятельность Вашингтона приведет у тому, что у "террористов и радикалов будет больше смертоносных типов военной техники".