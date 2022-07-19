ВОЗ призвала страны Европы принять меры из-за новой волны коронавируса Фото: Shutterstock

Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс сообщил о новой волне коронавирусной инфекции в Европе, вызванной подвариантами штамма омикрон, призвав европейские страны принять меры для борьбы с COVID-19.

«Совершенно очевидно, что мы находимся в ситуации, аналогичной ситуации прошлого лета - только на этот раз продолжающаяся волна COVID-19 вызвана сублиниями варианта "омикрон", в частности BA.2 и BA.5», - пояснил глава европейского бюро, заявив, что каждый доминирующий подвариант передается значительно быстрее.

Клюге также заявил, что за последние шесть недель число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в европейских странах утроилось. Так, на прошлой неделе в Европе зарегистрировали примерно три миллиона заболевших, что составляет примерно половину всех новых заражений в мире.

«Сегодня Европейское региональное бюро ВОЗ публикует осенне-зимнюю стратегию борьбы с COVID–19 и другими респираторными вирусами, чтобы помочь подготовиться к грядущим волнам инфекции. Ждать осени, чтобы действовать, будет слишком поздно», - заключил он.

Как писал сайт kp.ru, накануне глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила о необходимости возобновления в России работы региональных штабов по профилактике коронавируса, а также активизировать вакцинацию от COVID-19, указав на рост заболеваемости.