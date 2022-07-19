Новый абсолютный температурный рекорд зарегистрирован в Британии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 19 июля, в Великобритании установлен новый абсолютный температурный рекорд. Согласно предварительным данным метеорологической службы королевства, в поселке Чарлвуд, расположенном в графстве Суррей, в Юго-Восточной Англии, температура воздуха прогрелась до 39,1 градуса Цельсия.

Предыдущий температурный рекорд, который составлял 38,7 градуса, был установлен в 2019 году в Кембридже. При этом, синоптики не исключают, что в течение этого дня столбики термометров в некоторых частях страны могут преодолеть 40-градусную отметку.

Прошедшая ночь, когда температура в Лондоне не опускалась ниже 24 градусов, стала самой жаркой за всю историю наблюдений в Великобритании. В минувший понедельник, 18 июля, крупнейшая авиабаза Королевских ВВС Великобритании Брайз-Нортон и лондонский аэропорт Лутон на время остановили все полеты из-за воздействия жары на взлетно-посадочные полосы, а руководство 200 английских школ приняло решение об отмене занятий или сокращении их продолжительность из-за опасений за здоровье школьников.

Метеорологическая служба Великобритании и Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства объявили высшие уровни угрозы из-за аномальной жары. Согласно прогнозам синоптиков, жара, установившаяся над королевством в понедельник, 18 июля, начнет спадать в среду, 20 июля.

Напомним, накануне Европу накрыла аномальная жара. Так, в Испании полыхают пожары, во Франции ввели запрет на фейерверки из-за риска возгораний, а в Португалии объявлен режим чрезвычайного положения. Как писал сайт kp.ru, в испанском городе Вальядолиде, где был установлен температурный рекорд, на землю начали падать птицы, а причиной стала аномальная жары.