Видео удара ракетой по мосту в Затоке опубликовал военкор «КП» Александр Коц

Военкор «КП» Александр Коц опубликовал видео удара Вооруженных сил Российской Федерации по мосту, расположенному в Затоке.

Напомним, сегодня, 19 июля, в Министерстве обороны РФ завили, что Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по позициям боевиков «Правого сектора»*, сообщив, что в результате удара было убито до 200 человек.

В заявлении военного ведомства также говорилось о том, что за минувшие сутки российские летчики, ракетчики и артиллеристы поразили семь пунктов управления Вооруженных сил Украины в Запорожье и Донбассе, уничтожили технику украинских военных в 197 районах.

Кроме того, в министерстве отметили, что ВС России нанесли удары по боевым позициям батальона 81-й аэромобильной бригады ВСУ, которые находились в районе населенного пункта Долина в Донецкой народной республике (ДНР), в результате удара было уничтожено более 60 военнослужащих.

*Террористическая организация, запрещена в России.