Эрдоган собирается обсудить с Путиным и Раиси последние события в Сирии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган сообщил о своем намерении обсудить с российским и иранским коллегами Владимиром Путиным и Эбрахимом Раиси на трехсторонней встрече во вторник, 19 июля, в Тегеране последние события в Сирии.

«Будет реализована еще встреча в рамках "тройки" по астанинскому процессу. Я и мои коллеги - уважаемый господин Путин и уважаемый господин Раиси - обсудим последние события в Сирии, обсудим то, что у нас есть на столе», - заявил турецкий лидер.

Эрдоган также сообщил о своих планах обсудить с лидерами России и Ирана «астанинский процесс» и новые возможности по Сирии. «Снова оценим "астанинский процесс", обсудим новые возможности», - добавил он.

Напомним, накануне Владимир Путин прилетел в Тегеран, где у него запланированы переговоры с Эбрахимом Раиси и Реджеп Тайпом Эрдаганом.