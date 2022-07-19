Полиция Берлина потребовала снять с нее обязанность отдирать от асфальта протестующих Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Профсоюз полицейских Берлина потребовал переложить на городские власти обязанность отклеивания протестующих от дорожной поверхности, указав на то, что правоохранительным органам приходится работать травмоопасными молотками и зубилами, после чего они зачастую получают иски от пострадавших при этом процессе.

Как отмечается в пресс-релизе организации, последние несколько месяцев в Германии участились случаи протестов, в результате которых климатические активисты садятся на дороги, приклеивая свои руки и ноги к асфальту. Отмечается, что протестующие все чаще используют для этого быстротвердеющие строительные смеси, после использования которых руки нельзя отделить от поверхности дороги без травм.

«При выбивании зубилом могут быстро возникнуть травмы», - заявил председатель профсоюза полицейских (DPolG) в Берлине Бодо Пфальцграфа, назвав главной проблемой то, что после освобождения активисты зачастую подают в суд на правоохранителей, обвиняя их в телесных повреждениях, причиненных «посредством молотка и зубила».

По его словам, ни один из его коллег «не должен идти на такой риск». «Работы по высвобождению должны выполняться специализированными дорожно-строительными компаниями, тогда и расходы сразу будут фиксироваться», - заявил он, отметив, что расходы будут нести непосредственно сами протестующие.