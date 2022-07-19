Духовный лидер Ирана Хаменеи считает, что НАТО воевала бы с Россией из-за Крыма если бы ее не остановили на Украине

Духовный лидер Ирана Али Хаменеи Фото: REUTERS

НАТО начала бы войну с Россией под предлогом Крыма, если бы альянс не остановили на Украине, считает духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи.

«Если дорога для НАТО открыта, то она не видит границ. Если бы альянс не остановили на Украине, то через некоторое время он начал бы войну под предлогом Крыма», – заявил он на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Тегеране.

Как отметил политик, Запад категорически не хочет, чтобы Россия была сильной. Он призвал быть бдительными, поскольку запад «действует обманными способами». Хаменеи заявил, что одним из факторов развала Советского Союза стал обман со стороны Соединенных Штатов, №однако России удалось сохранить свою независимость».

Как писал сайт kp.ru, во вторник президент России прилетел в Тегеран, где он провел переговоры с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и лидером Турции Реджепом Тайпом Эрдаганом. Политики проводят в эти минуты трехстороннюю встречу.

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