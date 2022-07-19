Путин назвал деструктивной линию США по отношению к Сирии Фото: REUTERS

Политика Соединенных Штатов и остального Запада в отношении Сирии деструктивна, заявил президент России Владимир Путин. По мнению российского лидера, наибольшую обеспокоенность вызывает положение не неподконтрольных Дамаску территориях.

«Видим, что из данных районов исходят реальные угрозы преступности, экстремизма, сепаратизма. Во многом этому способствует деструктивная линия западных государств во главе с Соединенными Штатами», – сказал он на трехсторонней встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и лидером Ирана Ибрахимом Раиси.

Как писал сайт kp.ru, российский лидер назвал результативной работу РФ, Ирана и Турции по разрешению кризиса в Сирии. Он также выразил уверенность, что Москва, Анкара и Тегеран продолжат укреплять взаимодействие в интересах окончательной ликвидации остающихся на сирийской земле очагов международного терроризма.

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