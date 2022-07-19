Зеленский боится, что наступление зимы вынудит Европу пойти на уступки России

Politico рассказал об опасениях Зеленского, что Европа уступит России, когда наступят холода. Фото: REUTERS

Владимир Зеленский опасается, что Европа с наступлением зимних холодов пойдет на уступки России в вопросах санкций и военной помощи Украине. Об этом пишет издание Politico.

Обозреватель издания Джейми Деттмер отмечает, что бескомпромиссная позиция Зеленского, отстаивающего жесткую антироссийскую линию и побуждающего Европу вводить дополнительные антироссийские ограничительные меры может подорвать единство внутри Евросоюза.

«В последние дни несколько европейских лидеров публично подчеркнули, что Украине не пойдет на пользу, если зимой и без того тяжелый энергетический кризис станет еще более жестоким», - пишет Деттмер.

Колумнист добавил, что киевским властям стоит задуматься над возможностью того, что европейские страны начнут терять терпение и перестанут обращать внимание на призывы украинского президента.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты оказывают недостаточную поддержку Украине. Зеленский добавил, что Украина хочет увеличения американской помощи.

Тем временем половина жителей Германии боится замерзнуть зимой без российского газа. Опрос INSA показал, что для большинства жителей Германии повышение цен на энергоносители стало тяжелым бременем.

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