Путин заявил, что цены на российскую нефть взлетят до небес при попытке Запада ограничить ее поставки

Путин заявил, что следствием ограничения на экспорт российской нефти станет резкий рост цен на этот энергоноситель. Фото: REUTERS

Если попытки Запада ограничить объемы поставок российской нефти окажутся успешными, цены на этот энергоноситель взлетят до небес. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник 19 июля на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи России, Ирана и Турции в Тегеране.

Путин назвал идеи западных стран по ограничению поставок нефти из РФ «завиральными».

«Сейчас мы слышим всякие завиральные идеи по поводу того, чтобы ограничить объемы российской нефти, ограничить цену российской нефти», - сказал Путин.

Российский президент напомнил, что такая же ситуация наблюдалась с отказом Запада от российского газа.

«Это все то же самое, что происходит по газу. Результат, даже удивительно, что это говорят люди с высшим образованием, результат будет тот же самый - подъем цен. Цены на нефть взлетят до небес», - сказал Владимир Путин.

Ранее аналитик Правосудов предрек рост цен на энергоресурсы из-за частичного запрета ЕС на импорт российской нефти.

Также сообщалось, что в Минфине США заявили о желании ограничить прибыль России с продажи нефти. Власти США хотят, чтобы Россия поставляла нефть на мировой рынок, но получала меньшую прибыль.