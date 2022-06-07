В Минфине США заявили о желании ограничить прибыль России с продажи нефти

В США заявили, что Россия должна поставлять нефть на мировой рынок, но получать от этого меньше прибыли. Фото: REUTERS

Россия должна поставлять нефть на мировой рынок, но получать от этого ограниченную прибыль. Об этом заявила во вторник 7июня министр финансов США Джанет Йеллен.

На слушаниях в финансовом комитете Сената Конгресса США было отмечено, что из-за антироссийских нефтяных санкций, введенных Западом, цены на нефть подскочили и доходы Москвы от ее продажи увеличились.

«Мы хотим сделать так, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировой рынок, чтобы сдержать мировые цены и попытаться избежать скачка, который вызовет мировую рецессию <...>. Но, безусловно, цель заключается в том, чтобы ограничить доходы, идущие в Россию [от продажи нефти]», - цитирует ТАСС выступление Йеллен.

Министр отметила, что существуют разные способы добиться обозначенной цели, в том числе это может быть введение ограничений на закупочные цены.

Ранее сообщалось, что ЕС согласовал шестой пакет антироссийских санкций, в который в числе прочего вошел запрет на покупку, импорт или передачу сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России. При этом отказ будет поэтапным. Окончательно запретить поставки нефти планируется через шесть месяцев.

Юрист рассказал, может ли Россия засудить Запад за незаконные санкции.

В то же время президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика сохранит курс на открытость и широкое международное сотрудничество.