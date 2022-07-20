Немецкий военный эксперт признал неисчерпаемость ресурсов России

Немецкий военный эксперт предостерег от недооценивания российской армии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкий военный эксперт предостерег от недооценки российской армии и заявил, что ресурсы России практически неисчерпаемы. Об этом генерал-лейтенант Бундесвера, инспектор сухопутных войск Альфонс Маис сказал в интервью изданию газете Handelsblatt, опубликованном в четверг 19 июля.

По словам Маиса, российская армия превосходит украинскую в артиллерии и ведет боевые действия «на изматывание и истощение». Также эксперт отметил, что российские вооруженные силы получают ценный опыт в ходе конфликта на Украине и тем самым увеличивают свою боеспособность.

«Российская армия становится сильнее. А у России есть ресурсы, которые практически неисчерпаемы», - считает генерал.

Ранее Минобороны России сообщило, что на Украине уничтожено 200 боевиков «Правого сектора»* и ликвидированы крупные хранилища с боеприпасами к вооружению НАТО.

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