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Общество20 июля 2022 3:18

Россия вывела из боевого состава и утилизирует самую большую в мире атомную подлодку «Дмитрий Донской»

Имя «Дмитрий Донской» перейдет к другой атомной подводной лодке
Мария ПАВЛОВА
Самая большая в мире подводная лодка выведена из состава ВМФ и будет утилизирована.

Самая большая в мире подводная лодка выведена из состава ВМФ и будет утилизирована.

Фото: Александр ГЛУЗ

Россия вывела из боевого состава военно-морского флота атомную подводную лодку «Дмитрий Донской», известную как самая большая в мире стратегическая атомная подлодка. Судно будет утилизировано.

«Подводная лодка «Дмитрий Донской» выведена из боевого состава флота и подлежит утилизации», - сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе.

Сообщается, что имя «Дмитрий Донской» будет присвоено другой атомной подводной лодке.

Ранее американское издание Popular Mechanics назвало подлодку «Дмитрий Донской» подводным монстром.

Сообщалось, что во времена СССР было выпущено пять аналогичных подводных лодок. Крейсер «Дмитрий Донской» был последним из них, остававшихся на вооружении российского флота. Длина судна составляет 172,5 метра, ширина - 23,16 метра, а высота достигает 11,58 метра.

О том, как российская атомная подлодка «Дмитрий Донской» испытала межконтинентальную ракету «Булава», читайте здесь на kp.ru.