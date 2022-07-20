NRK: украинские беженцы в Норвегии подумывают о проституции ради выживания

Украинские беженцы подолгу простаивают в очередях за бесплатной едой в Норвегии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинским беженцам в Норвегии не хватает государственного пособия даже на еду, поэтому они вынуждены длительное время стоять в очередях за бесплатной едой. Об этом сообщает местная телекомпания NRK.

Волонтеры рассказали норвежским журналистам, что некоторые беженцы уже "подумывают о проституции", чтобы просто выжить.

Проблема кроется в низких пособиях, которые были утверждены еще в 2016 году. Их размер составляется 2 тысячи норвежских крон (около 11 тысяч рублей). Однако цены на продовольствие с тех пор сильно выросли, и этих денег мигрантам катастрофически не хватает.

Сотрудники благотворительных организаций призывают власти Норвегии обратить внимание на эту проблему и повысить размеры пособий.

Как ранее писал сайт kp.ru, директор Всемирной продовольственной программы Организации объединенных наций (ООН) Дэвид Бизли предупредил, что мировому сообществу угрожает массовый голод и дестабилизация во многих странах на фоне продовольственного кризиса.

По его прогнозу, если не принять своевременные меры, стоимость продуктов питания будет расти в ближайшие полгода, а может и год.