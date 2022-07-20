Появилось видео применения барражирующего боеприпаса Куб-БЛА российскими десантниками

Куб-БЛА успешно поразил цель на Херсонском направлении Фото: Кадр видео

Воздушно-десантные войска России показали видео применения барражирующего боеприпаса Куб-БЛА на Херсонском направлении.

На кадрах видно, что дрон-камикадзе успешно поразил цель.

Напомним, Куб-БЛА разработан концерном "Калашников". Скорость полета беспилотника составляет от 80 до 130 километров в час. Максимальная масса груза, перевозимого аппаратом, составляет 3 килограмма, а продолжительность его полета - 30 минут.

Беспилотный летательный аппарат предназначен для поражения удаленных наземных целей. Дрон доставляет специальную нагрузку по координатам цели, которые задаются вручную.

Как ранее писал сайт kp.ru, американские журналисты выразили мнение, что новый малоразмерный ударный беспилотный летательный аппарат (микро-БЛА) Куб-БЛА российского концерна "Калашников" может изменить мир так же, как автомат АК-47, появившийся в прошлом веке.