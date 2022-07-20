Сирия объявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной

Сирия решила разорвать дипломатические отношения с Украиной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сирия разрывает дипломатические отношения с Украиной. Об этом сообщает агентство SANA в среду, 20 июля 2022 года.

По информации журналистов, соответствующее решение принято в качестве зеркального ответа на аналогичные действия Киева.

В министерстве иностранных дел Сирии отметили, что Киев фактически разорвал дипотношения с Дамаском еще в 2018 году, когда сирийские дипломаты "не смогли выполнять свою работу, и деятельность посольства была приостановлена из-за враждебной позиции украинских властей и их слепого повиновения политике Запада и США по отношению к Сирии".

Как ранее писал сайт kp.ru, Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией в ответ на признание Дамаском республик Донбасса. Об этом сказано в заявлении, опубликованном в четверг, 30 июня 2022 года, украинским МИД. В сообщении украинского дипломатического ведомства отмечается, что консульские отношения между двумя странами сохранятся.

Также Украина заявила о наложении санкций на ряд юридических и физических лиц Сирии и введении торгового эмбарго.