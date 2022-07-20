Шойгу поручил жестко пресекать обстрелы жилых кварталов освобожденных населенных пунктов Украины

Сергей Шойгу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал поручение жестко пресекать обстрелы жилых кварталов освобожденных населенных пунктов со стороны Вооруженных сил Украины. Он выслушал доклад командующего группировкой «Запад» о текущей обстановке в районах боевых действий.

- По итогам заслушивания генерал армии Сергей Шойгу дал указания по дальнейшему повышению оперативности уничтожения над приграничными с Россией районами беспилотных летательных аппаратов противника, а также жесткому пресечению, с учетом поступления новых средств контрбатарейной борьбы, обстрелов националистами жилых кварталов освобожденных населенных пунктов, — говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.

Ранее Министерство обороны России впервые публично огласило имя командующего российской группировки войск «Восток» на Украине. Это генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Ведомство сообщило, что Мурадов доложил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу об обстановке в зоне действий группы «Восток». Напомним, Рустам Мурадов занимал должность заместителя командующего войсками Южного военного округа. Кроме того, с ноября 2020 по сентябрь 2021 года генерал-лейтенант руководил российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе.

До этого Шойгу дал указания по наращиванию действий Вооруженных сил России на всех направлениях, указав на то, что это необходимо для исключения нанесения Украиной массированных ударов по гражданской инфраструктуре, а также мирным жителям Донбасса и других регионов.