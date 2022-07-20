ВСУ обстреляли Антоновский мост в Херсоне 12 ракетами из РСЗО HIMARS

Украинские силы обстреляли Антоновский мост в Херсоне 12 ракетами из РСЗО HIMARS Фото: REUTERS

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли Антоновский мост в Херсоне 12 ракетами. Удары были нанесены при помощи РСЗО HIMARS.

Восемь снарядов попали по мосту. Стремоусов заявил о серьезных разрушениях.

- Движение по мосту пока есть, но для большегрузного транспорта он, вероятно, будет перекрываться. Обстрел был в 4 утра, пакет из 12 ракет, два залпа по шесть, — цитирует Стремоусова РИА Новости.

Информации о пострадавших или жертвах пока нет.

Напомним, ВСУ выпустили днем во вторник - 19 июля 2022 года - по Херсону шесть ракет, пять были сбиты, одна упала в районе Антоновского моста. Позже заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ракетный удар по Херсону осуществлялся при помощи американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

До этого в Минобороны России сообщили, что украинские военные обстреливают жилые кварталы в городах ДНР для того, чтобы обвинить в этом российские войска и спровоцировать возникновение антироссийских настроений среди местных жителей. Уточнялось, что подобные акции происходят с одобрения военно-гражданской администрации. В ведомстве привели в пример обстрел центрального рынка Славянска в четверг 14 июля. Представитель Минобороны уточнил, что рынок был обстрелян размещенной на железнодорожном вокзале Славянска артиллерией ВСУ.