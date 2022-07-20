Видео штурма украинского опорного пункта российскими десантниками показало Минобороны РФ

Минобороны показало видео штурма украинского опорного пункта российскими десантниками Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны РФ опубликовало видео штурма украинского опорного пункта российскими десантниками.

- Задача - завладеть опорным пунктом противника и блокировать населенный пункт с южного направления. Выдвигаются штурмовые отряды, усиленные танковыми и огнеметными подразделениями, — цитирует военное ведомство слова командира десантников.

При штурме российские военные вели огонь из вооружения БМД, ПРК и переносных огнеметов. Их поддерживали минометами и огнем по опорному пункту из танков.

Ранее официальный представитель министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили хранилище боеприпасов к американскому и европейскому оружию, поставляемому на Украину. Склад с боеприпасами располагался рядом с населенным пунктом Беленькое в Одесской области. Удар по нему нанесен высокоточным оружием, уточнили в Минобороны РФ.

До этого военкор «КП» Александр Коц опубликовал видео удара Вооруженных сил Российской Федерации по мосту, расположенному в Затоке. В заявлении Минобороны РФ также говорилось о том, что за минувшие сутки российские летчики, ракетчики и артиллеристы поразили семь пунктов управления Вооруженных сил Украины в Запорожье и Донбассе, уничтожили технику украинских военных в 197 районах.