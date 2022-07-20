Губернатор Василий Орлов: «Сортировка и переработка отходов должны стать нормой в Амурской области»

В Амурской области построят новое предприятие по переработке мусора. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Амурской области возле города Свободный построят предприятие по переработке отходов. Комплекс будет включать мусоросортировочный завод с участком для компостирования и полигон ТКО. Проект реализуется при участии Российского экологического оператора (РЭО). Инвестор собирается вложить в строительство более 2 млрд. рублей. Глава региона Василий Орлов накануне обсудил с руководством РЭО перспективные проекты, которые планируется реализовать в Приамурье.

- Комплекс по обработке отходов около Свободного сможет перерабатывать 120 тысяч тонн сырья в год, - сообщил Василий Орлов.

Кроме того, до конца 2022 года буду увеличены мощности мусороперерабатывающего завода «БлагЭко» в Благовещенске. Предприятие сможет принимать до 130 тысяч тонн отходов в год.

- Там смогут обезвреживать медицинские отходы, перерабатывать пластик, пленку, стекло, изготавливать изделия для благоустройства дворовых территорий, - рассказал губернатор Василий Орлов. - Сейчас рассматривается вопрос возможной установки оборудования по переработке шин на первой очереди завода. Сортировка и переработка отходов должна стать нормой в Амурской области. Участие Российского экологического оператора в подобных региональных проектах очень важно для нас.