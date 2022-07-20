Российский бизнес активно включился в поддержку спецоперации

Поддержка спецоперации, проводимой сейчас нашими военными на территории Украины, может быть разной. Кто-то проводит митинги (и это тоже нужно), кто-то покупает для армии экзотическую экипировку, которая облегчает жизнь и службу наших военных, а кто-то активно включается в реализацию различных благотворительных проектов.

Человека от животных отличает одно: сострадание. Просто так, без эмоций, смотреть на то, как сильно пострадали жители освобожденных территорий, невозможно. Большинство из них потеряли практически все. У людей нет элементарно необходимых вещей: одежды, обуви, медикаментов, продуктов питания.

Российский бизнес подключился к сбору гуманитарной помощи, которая затем будет направлена на Донбасс. Формы помощи бывают самые разные: кто-то действует через благотворительные организации, кто-то – через околовластные структуры, а кто-то, как владелец АО «Волжский Оргсинтез» Александр Соболевский, сам выступает инициатором сбора гуманитарной помощи. Первая партия уже отправлена на Донбасс.

Александр Соболевский уверен, что его примеру последуют и другие владельцы крупного и среднего бизнеса в нашей стране.