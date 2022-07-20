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Здоровье20 июля 2022 8:27

Роспотребнадзор установит отличия "Кентавра" от других подвидов "омикрона"

Ведомство призвало россиян соблюдать меры предосторожности
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Эксперты установят, чем отличается "Кентавр" от других подвидов "омикрона"

Эксперты установят, чем отличается "Кентавр" от других подвидов "омикрона"

Фото: REUTERS

Специалисты выяснят, чем отличается "Кентавр" от других подвидов штамма коронавируса "омикрон". Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора в среду, 20 июля 2022 года.

"Особенности "кентавра" ещё предстоит установить, - говорится в сообщении телеграм-канала ведомства. - Насколько сильно он отличается от других подвидов "омикрона", будет понятно в ближайшие недели".

В Роспотребнадзоре также обратились к россиянам с призывом соблюдать меры предосторожности. Особенно это касается людей, которые находятся в группе риска. Им рекомендуется носить маски в общественных местах и пользоваться антисептиками.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России выявлено пять случае заболевания новым подвидом коронавирусной инфекции "Кентавр". Все инфицированные проживают в Москве. Заболевание протекает в легкой форме, поэтому пациентов не стали госпитализировать.