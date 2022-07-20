Роспотребнадзор установит отличия "Кентавра" от других подвидов "омикрона"

Эксперты установят, чем отличается "Кентавр" от других подвидов "омикрона" Фото: REUTERS

Специалисты выяснят, чем отличается "Кентавр" от других подвидов штамма коронавируса "омикрон". Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора в среду, 20 июля 2022 года.

"Особенности "кентавра" ещё предстоит установить, - говорится в сообщении телеграм-канала ведомства. - Насколько сильно он отличается от других подвидов "омикрона", будет понятно в ближайшие недели".

В Роспотребнадзоре также обратились к россиянам с призывом соблюдать меры предосторожности. Особенно это касается людей, которые находятся в группе риска. Им рекомендуется носить маски в общественных местах и пользоваться антисептиками.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России выявлено пять случае заболевания новым подвидом коронавирусной инфекции "Кентавр". Все инфицированные проживают в Москве. Заболевание протекает в легкой форме, поэтому пациентов не стали госпитализировать.