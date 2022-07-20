Немцы потребовали запустить «Северный поток — 2» после слов Путина

В Германии потребовали запустить «Северный поток — 2» после слова Путина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели немецкой газеты Die Welt прокомментировали напоминание российского лидера Владимира Путина о том, что «Северный поток — 2» был заморожен по инициативе Берлина.

- Господин Хабек и господин Шольц! Немедленно запустите «Северный поток — 2» и остановите свою политику. Речь идет о нашей экономической и социальной безопасности, — написал один из комментаторов.

- Только этот аргумент никогда не интересовал их, — ответил другой читатель.

Пользователи усомнились, что заморозка трубопровода негативно скажется на экономике России, указав на большое количество потребителей российского газа в Азии. Они также назвали санкции Запада бессмысленными.

Как ранее писал сайт KP.ru, правительство Германии опасается, что Москва воспользуется ремонтными работами на газопроводе «Северный поток» и полностью прекратит поставки газа. Как сообщается, на сегодняшний день немецкие газохранилища заполнены на 58%. Власти Германии планируют, чтобы к 1 ноября текущего года запасы голубого топлива достигли 90%. Однако на фоне проблем с «Северным потоком» импортеры должны закупать недостающие объемы газа на спотовом рынке по более высоким ценам. Представитель министерства экономики Германии сообщила, что немецкое правительство поддерживает «тесные контакты с газовыми трейдерами, которые готовятся к этой дате», подразумевая 11 июля, когда начнутся ремонтные работы на газопроводе.

До этого глава Федерального сетевого агентства (входит в минэкономики Германии) Клаус Мюллер признал, что страна не переживет зиму без российского газа.