Лавров заявил, что Зеленский «переобувается очень быстро» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, который пришел к власти с лозунгами мира, «переобувается очень быстро».

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Зеленский пришел к власти с лозунгами мира, обещав на Украину вернуть мир и покой, а также соблюдать права русскоязычных.

«Посмотрите, что он сейчас говорит», - заявил российский министр, добавив, что Зеленский – артист «по системе Станиславского» и «переобувается очень быстро».

Напомним, ранее Лавров уже говорил о том, что Зеленский – артист, который играет «по системе Станиславского». Как отметил российский министр, украинский президент убедительно играл демократа в сериале «Слуга народа», пока на самом деле не пришел к власти. По его слова, антироссийский сценарий, по которому сейчас играет глава Украины, пишут в Европе, а продюсируют в Соединенных Штатах.

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