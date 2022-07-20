Путин заявил, что на восстановление ЛНР и ДНР потребуются "добрые недели, месяцы и годы"

Владимир Путин Фото: REUTERS

Россия поможет в восстановлении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявил президент России Владимир Путин в ходе общения по видеосвязи с участниками конкурса "Большая перемена" в среду, 20 июля 2022 года.

Вместе с тем российский лидер обратил внимание, что чтобы привести в порядок все хозяйство республик Донбасса, потребуются "добрые недели, месяцы и годы". Но процесс восстановления при содействии России будет идти, заверил глава государства.

"Сделаем это обязательно", - подчеркнул Владимир Путин.

Как ранее писал сайт kp.ru, лидер партии ЛДПР, председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий назвал восстановление Донбасса важной и первоочередной задачей. Он отметил, что это нелегкая задача, но Россия справится с ней.

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