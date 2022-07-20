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Общество20 июля 2022 9:49

Путин возглавит набсовет всероссийского движения детей и молодежи

Глава государства ответил согласием на соответствующую просьбу
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин возглавит наблюдательный совет нового всероссийского движения детей и молодежи.

Соответствующее предложение поступило российскому лидеру 20 июля в ходе общения по видеосвязи с участниками конкурса "Большая перемена", на что глава государства ответил согласием.

"Надеюсь, что это общение наше с новым движением пойдет на пользу мне и моим коллегам, которые так или иначе будут причастны к деятельности движения", - отметил российский лидер.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Путин подписал закон о создании в стране всероссийского движения детей и молодежи.

Соответствующий закон предусматривает проведение воспитательной работы с участниками движения, которыми смогут стать несовершеннолетние ученики школ, лицеев, гимназий, а также колледжей, техникумов и вузов.