Росгвардия задержала пособников ВСУ в Харьковской и Запорожской областях

Росгвардейцы задержали пособников ВСУ в Харьковской и Запорожской областях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники Росгвардии задержали пособников Вооруженных сил Украины в Харьковской и Запорожской областях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

- В ходе поисковых мероприятий и адресных проверок в населенных пунктах Херсонской и Запорожской областей военнослужащие и сотрудники Росгвардии задержали четырех пособников ВСУ, — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Дома у задержанных изъяли гранаты, охотничьи ружья, патроны и боеприпасы для гранатометов.

Ранее спецназ Росгвардии в ЛНР обнаружил документы, подтверждающие массовое дезертирство украинских десантников. Как сообщала пресс-служба ведомства, с апреля по июнь десятки солдат парашютно-десантных рот второго парашютно-десантного батальона войсковой части А1126 самовольно покинули передний край обороны. Отмечалось, что десантники ВСУ пользуются любой возможностью для побега. Например, не возвращаются из отпусков по семейным обстоятельствам. Их поиски не приносят результата.

До этого спецназ Росгвардии нашел документы, подтверждающие работу наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в интересах спецслужб Украины.

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