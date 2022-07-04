Наблюдатели ОБСЕ сотрудничали с украинскими спецслужбами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спецназ Росгвардии нашел документы, подтверждающие работу наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в интересах спецслужб Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Компрометирующие документы обнаружены в доме экс-главы управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Херсонской области генерала Вячеслава Савченко.

В частности, найдены свидетельства того, что Представители международной организации пользовались покровительством Савченко. Кроме того, они нередко бывали по месту проживания указанного генерала, о чем говорят показания нескольких местных жителей.

Также в доме обнаружили рукописную схему мест дислокации российских военных в Крыму, Белгородской, Воронежской Ростовской и Смоленской областях.

"Это в очередной раз подтверждает ведение сотрудниками миссии разведывательных мероприятий в интересах украинских спецслужб, а также спецслужб стран НАТО", - уточнили в ведомстве, добавив, что такое сотрудничество "выходило за официальные рамки и декларируемые задачи".

Как писал сайт kp.ru, бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров рассказал, что в аэропорту Мариуполя располагалась тайная тюрьма-"библиотека", в которой в 2014-2015 годах содержались сторонники Донецкой Народной республики (ДНР) и ополченцы.

Ранее сообщалось, что военнослужащий российских Вооруженных сил, который побывал в плену у украинских националистов, рассказал о нарушении Украиной положений Женевской конвенции в отношении военнопленных. В частности, он заявил, что стал свидетелем убийства другого военнопленного.