ВМФ России уничтожил свыше 200 украинских военных в Одесской области

Российский флот нанес высокоточный удар по пункту временной дислокации украинской 35-й бригады морской пехоты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военно-морской флот (ВМФ) России нанес удар по пункту временной дислокации украинской 35-й бригады морской пехоты в Одесской области. Об этом сообщил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в среду, 20 июля 2022 года.

Объект располагался в районе населенного пункта Дачное. В нем велась подготовка резервистов для Вооруженных сил Украины. Удар по пункту временной дислокации нанесен высокоточным оружием большой дальности.

"Уничтожено более 200 человек личного состава, а также свыше десяти единиц военной техники иностранного производства", - уточнил Конашенков.

Как ранее писал сайт kp.ru, российские войска уничтожили хранилище боеприпасов к американскому и европейскому оружию, поставляемому на Украину. Склад с боеприпасами располагался рядом с населенным пунктом Беленькое в Одесской области.

Напомним, министерство обороны РФ в субботу, 16 июля, заявило, что Вооруженные силы Российской Федерации фактически уничтожили 115-ю бригаду Украины, которая действовала на северском направлении.