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Политика19 июля 2022 11:42

Минобороны РФ сообщило об уничтожении хранилища боеприпасов к западному оружию под Одессой

Удар нанесен высокоточным оружием
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Минобороны России сообщило об уничтожении хранилища иностранных боеприпасов под Одессой

Минобороны России сообщило об уничтожении хранилища иностранных боеприпасов под Одессой

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские войска уничтожили хранилище боеприпасов к американскому и европейскому оружию, поставляемому на Украину. Об этом сообщил журналистам официальный представитель министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков во вторник, 19 июля 2022 года.

Склад с боеприпасами располагался рядом с населенным пунктом Беленькое в Одесской области. Удар по нему нанесен высокоточным оружием, уточнили в Минобороны РФ.

Как ранее писал сайт kp.ru, днем ранее Министерство обороны РФ заявило, что российские Вооруженные силы ракетами воздушного базирования поразили пункт временной дислокации наемников так называемого украинского "иностранного легиона". В результате уничтожено до 250 иностранных боевиков.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку российских войск "Восток", выполняющую боевые задачи на Украине. В ходе мероприятия командующий группировки "Восток" генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил главе оборонного ведомства о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач.

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