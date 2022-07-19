Минобороны РФ сообщило об уничтожении хранилища боеприпасов к западному оружию под Одессой

Минобороны России сообщило об уничтожении хранилища иностранных боеприпасов под Одессой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские войска уничтожили хранилище боеприпасов к американскому и европейскому оружию, поставляемому на Украину. Об этом сообщил журналистам официальный представитель министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков во вторник, 19 июля 2022 года.

Склад с боеприпасами располагался рядом с населенным пунктом Беленькое в Одесской области. Удар по нему нанесен высокоточным оружием, уточнили в Минобороны РФ.

Как ранее писал сайт kp.ru, днем ранее Министерство обороны РФ заявило, что российские Вооруженные силы ракетами воздушного базирования поразили пункт временной дислокации наемников так называемого украинского "иностранного легиона". В результате уничтожено до 250 иностранных боевиков.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку российских войск "Восток", выполняющую боевые задачи на Украине. В ходе мероприятия командующий группировки "Восток" генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил главе оборонного ведомства о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач.

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