Немцы назвали экс-посла Украины Мельника «больным на голову» после его нападок на премьера Саксонии

Андрей Мельник Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецких пользователей соцсети Twitter возмутили слова бывшего посла Украины в Германии Андрей Мельника о премьер-министре федеральной земли Саксония Михаэле Кречмере.

Кречмер выразил уверенность, что Берлин должен работать над «заморозкой» украинского кризиса и стать посредником в разрешении конфликта. В ответ Мельник посоветовал Кречмеру «засунуть голову в морозилку».

Пользователи назвали справедливой отставку Мельника с поста украинского посла в Берлине заявив, что в Германии не будут скучать по нему.

- Отправляйся на передовую как настоящий мужчина и перестань, наконец, твитить на немецком, — написал один из пользователей.

- Вы больны, господин Мельник, и проблемы у вас явно с головой. Вас пожирает ненависть к нам, немцам, — согласился другой комментатор.

Также Мельнику посоветовали «играть в войнушку» у себя на родине.

Ранее читатели немецкой газеты Die Welt прокомментировали заявление главы министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что она не видит возможности для переговоров с РФ. Пользователи считают, что слова Бербок не имеют значения, так как она не участвует в переговорах. Также немцы усомнились в профпригодности Бербок, указав на то, что руководитель внешнеполитического ведомства всегда должен видеть возможности для переговоров.

До этого пользователи призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца уйти в отставку, комментируя его заявление о том, что Россия использует газ как оружие. Многим юзерам показалось странным удивление немецкого политика, что Москва принимает меры в ответ на ограничения со стороны Запада. Также пользователи назвали антироссийские санкции, которые ударили по странам Запада, полным провалом немецкого правительства. По их мнению, действующие власти Германии не способны предвидеть последствия своих действий.