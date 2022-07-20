Евросоюз начал подготовку к зиме без российского газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз принял решение готовиться впервые провести зиму без российского газа. Об этом в среду, 20 июля, сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, отметив странам - членам Европейского союза этой и следующей зимой необходимо продлить работу своих атомных и угольных электростанций для того, чтобы обойтись без голубого топлива из России.

«Мы приняли решение: мы готовимся к зиме без российского газа, - сказал он. - Чтобы продержаться эту зиму и, возможно, следующую зиму, государства ЕС могут продлить работу своих АЭС или угольных станций», - заявил еврокомиссар.

При этом заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс отметил важность перехода на альтернативную энергетику, которая стала впервые рентабельно в условиях крайне высоких цен на газ.

Напомним, накануне Еврокомиссия предложила странам - членам Евросоюза сократить потребление газа на 15% с августа по апрель этого года. Как писал сайт kp.ru, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, представляя план действий по газу, заявила, что Еврокомисся считает вероятным сценарием полное отключение российского газа, в связи с этим предлагает начать подготовку к такому сценарию.