Иностранные наемники стягиваются к Соледару и Артемовску для обучения украинских военных Фото: REUTERS

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что иностранные наемники стягиваются к Соледару и Артемовску, чтобы обучать солдат ВСУ. По его словам, в этих населенных пунктах стали замечать большое количество англоязычных людей.

- По сведению нашей разведки, сейчас с каждым западным типом вооружения прибывает так называемый инструктор, который на месте обучает украинских военнослужащих использовать данные типы вооружения, — цитирует Марочко РИА Новости.

Он уточнил, что речь идет не только об американских HIMARS, но и об оружии из Франции и Польши.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина готова стать полигоном для тестирования нового западного оружия в условиях боевых действий. Он внес такое предложение во время своего дистанционного выступления в американском аналитическом центре «Атлантический совет». Глава украинского оборонного ведомства заявил, что польская артиллерийская система Krab уже прошла тестирование на территории Украины и пригласил «производителей вооружения тестировать их новые продукты здесь». Резников уточнил, что приглашение относится к производителям вооружения из Польши, США, Франции, Германии и Турции.