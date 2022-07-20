Министр обороны Украины предложил Западу тестировать новое оружие на территории своей страны

Министр обороны Украины предложил свою страну в качестве полигона для испытаний нового западного оружия. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина готова стать полигоном для тестирования нового западного оружия в условиях боевых действий. Об этом во вторник 19 июля заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Резников внес такое предложение во время своего дистанционного выступления в американском аналитическом центре «Атлантический совет».

«Много вооружения тестируется в поле в настоящих боевых условиях против российской армии, которая обладает множеством собственных современных систем», - цитирует Резникова ТАСС.

Глава украинского оборонного ведомства заявил, что польская артиллерийская система Krab уже прошла тестирование на территории Украины и пригласил «производителей вооружения тестировать их новые продукты здесь».

Резников уточнил, что приглашение относится к производителям вооружения из Польши, США, Франции, Германии и Турции.

Тем временем немецкий военный эксперт признал неисчерпаемость ресурсов России и предостерег от недооценки российской армии.

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