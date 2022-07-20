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Политика20 июля 2022 1:15

Министр обороны Украины предложил Западу тестировать новое оружие на территории своей страны

Резников заявил, что Польша уже провела испытания артиллерийской системы на территории Украины
Мария ПАВЛОВА
Министр обороны Украины предложил свою страну в качестве полигона для испытаний нового западного оружия.

Министр обороны Украины предложил свою страну в качестве полигона для испытаний нового западного оружия.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина готова стать полигоном для тестирования нового западного оружия в условиях боевых действий. Об этом во вторник 19 июля заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Резников внес такое предложение во время своего дистанционного выступления в американском аналитическом центре «Атлантический совет».

«Много вооружения тестируется в поле в настоящих боевых условиях против российской армии, которая обладает множеством собственных современных систем», - цитирует Резникова ТАСС.

Глава украинского оборонного ведомства заявил, что польская артиллерийская система Krab уже прошла тестирование на территории Украины и пригласил «производителей вооружения тестировать их новые продукты здесь».

Резников уточнил, что приглашение относится к производителям вооружения из Польши, США, Франции, Германии и Турции.

Тем временем немецкий военный эксперт признал неисчерпаемость ресурсов России и предостерег от недооценки российской армии.

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 июля 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.