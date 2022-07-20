Футболист "Сочи" Жоаозиньо рассказал о задачах команды на текущий сезон

Жоаозиньо помог "Сочи" занять второе место в Премьер-Лиге. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Игрок футбольного клуба "Сочи" поведал о том, какие цели стоят перед командой на грядущий сезон. В прошлом чемпионате сочинцы сенсационно заняли второе место, опередив "Динамо", который, как казалось, будет сражаться с "Зенитом" за чемпионство. В планах у южан - удержать позиции:

- Будем бороться и стараться в каждой игре. Сказали: «Второе — третье место». Но наша миссия и реальная задача — стать чемпионами. Понятно, что будет сложно. Но все возможно в этой жизни пока мы живем, - заявил Жоаозиньо в интервью "КП-Спорт".

Напомним, что ранее "КП-Спорт" писал о том, что появились новые слухи о возможном переходе Марио Фернандеса, "Матч ТВ" назвал два матча, которые покажет в прямом эфире во 2 туре РФПЛ и "Барселона" объявила о трансфере Роберта Левандовски.