Эрдоган заявил, что Турция не согласится на членство Швеции и Финляндии в НАТО без выполнения ее условий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не сможет согласиться на членство Швеции и Финляндии в Североатлантическом альянсе, если эти страны не выполнят обещания, которые были ранее даны Анкаре.

Эрдоган заявил, что ранее за столом турецкая сторона «очень четко» изложила свои условия Хельсинки и Стокгольму. «Нет ничего скрытого. Наше условие состоит в том, чтобы эти страны прекратили деятельность и демонстрации террористических организаций и выдали террористов, находящихся в их руках», - заявил турецкий лидер в самолете по возвращению из Ирана.

Эрдоган отметил, что если Швеции и Финляндии не выполнят свои обещания, то Турция «не сможет позитивно смотреть» на вопрос о вступлении этих стран в НАТО.

Напомним, Анкара долгое время выступала против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, но выдвинула несколько условий. В конце июня Анкара после переговоров согласилась на прием этих стран в альянс. Как писал сайт kp.ru, в тот же день блок сделал официальное предложение по вступлению этим странам.