Эрдоган прокомментировал встречу с Путиным в Тегеране

Эрдоган назвал встречу с Путиным в Тегеране содержательной и продуктивной Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал прошедшие накануне переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в Тегеране продуктивными и содержательными.

«У нас состоялась содержательная и продуктивная двусторонняя встреча с президентом Российской Федерации, господином Путиным», - заявил турецкий лидер в самолете по возвращению из Ирана, отметив также «положительное отношение» российского лидера к усилиям Анкары по урегулированию ситуации на Украине.

Эрдоган также выразил надежду на продолжение сотрудничества в вопросе природного газа, а также сообщил, что обсудили с Путиным и взаимодействие по самолетам-амфибиям, предназначенными для борьбы с лесными пожарами.

Напомним, днем ранее, 19 июля, Путин прибыл в Тегеран, где принял участие в трехстороннем саммите по Сирии совместно с президентами Ирана и Турции Ибрахимом Раиси и Реджеп Тайипом Эрдоганом. Позже, российский лидер провел с каждым из них двусторонние переговоры