«Совсем с ума посходили»: Путин о рекомендации европейцам мыть только четыре места, чтобы его разозлить

Владимир Путин Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин рассказал, как жителям Европы советуют экономить на газе.

Глава государства рассказал, что ему показали картинку из европейских СМИ с изображением человека и надписью «Хочешь рассердить Путина – мой только эти четыре места». Российский лидер пояснил, какие именно места имеются ввиду: подмышки, промежность, ноги и место в районе ягодиц

- Ну что это такое? Совсем с ума посходили, — прокомментировал картинку Путин.

Он добавил, что Запад сам спровоцировал ситуацию с энергоресурсами в мире и теперь «ищет виноватых».

Изображение, которое имел ввиду Владимир Путин Фото: соцсети

Ранее глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер призвал население страны экономить газ, так как не исключает прекращения поставок из России. Соответствующее заявление чиновник выразил в интервью медиагруппе Funke. Руководитель регулятора ФРГ выразил обеспокоенность сокращением импорта по «Северному потоку» и подчеркнул, что если ситуация в ближайшее время не изменится, то у государства будут серьезные проблемы с обеспечением голубым топливом. По его словам, если владельцы домов и квартир переведут газовые котлы и батарее и экономный режим, то удастся сократить потребление примерно на 10-15%.