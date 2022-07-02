Регулятор ФРГ призвал немцев экономить газ из-за риска прекращения поставок из России

Регулятор Германии опасается прекращения поставок газа из России Фото: REUTERS

Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер призвал население страны экономить газ, так как не исключает прекращения поставок из России. Соответствующее заявление чиновник выразил в интервью медиагруппе Funke.

Руководитель регулятора ФРГ выразил обеспокоенность сокращением импорта по "Северному потоку" и подчеркнул, что если ситуация в ближайшее время не изменится, то у государства будут серьезные проблемы с обеспечением голубым топливом.

По его словам, если владельцы домов и квартир переведут газовые котлы и батарее и экономный режим, то удастся сократить потребление примерно на 10-15%.

"Если вследствие работ газовый поток из России будет на более продолжительный срок снижен по политическим причинам, то нам придется серьезнее поговорить об экономии", - констатировал Мюллер.

Как ранее писал сайт kp.ru, западные журналисты выяснили, что правительство ФРГ ищет возможность для введения сбора, который будут платить все потребители газа. Согласно инициативе, соответствующие решение должно помочь поставщикам, которые столкнулись с быстро растущими ценами на импорт.

Напомним, аналитики крупнейшего финансового института ФРГ Deutsche Bank спрогнозировали, что Германию ожидает еще более сильный рост инфляции, если в скором времени поставки российского газа по газопроводу "Северный поток" не нормализуются.